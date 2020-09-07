شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعلن دعمه لبرامج الطاقة النووية السعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى دعم الوطالة برامج الطاقة النووية السعودية، مضيفًا أن المملكة تستعد للانتقال تقنيا إلى الطاقة النووية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق قدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدعم والمعدات للكشف السريع والدقيق عن فيروس كورونا المتسبِّب في كوفيد-19 إلى 118 بلداً منذ بداية الجائحة، مُساهمة بذلك في الجهود العالمية لإدارة المرض والحد من انتشاره، حيث قدمت 141 جهازاً من أجهزة RT-PCR في 94 دولة، فيما تلقى الباقي معدات ومواد ذات صلة.
ووفقا للوكالة تلقت الوكالة طلبات من 126 بلداً للحصول على هذا الدعم، الذى يقوم على طريقة مشتقة من المجال النووى تُعرف باسم التفاعل البوليميرى المتسلسل بواسطة الاستنساخ العكسى فى الوقت الحقيقى وتُستخدم تقنية RT-PCR للكشف عن وجود مادة وراثية معينة فى أى عنصر مُمرِض، بما في ذلك الفيروس، وهي أحد أكثر الأساليب المختبرية استخداماً للكشف عن فيروس كوفيد-19.
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