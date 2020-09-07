شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يقصفون قرى مأهولة بالسكان فى جنوب الحديدة باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصف الحوثيون قرى مأهولة بالسكان، في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة، غرب اليمن، ضمن خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية. ووفقا لقناة العربية الحدث، أوضح الإعلام العسكري للقوات المشتركة اليمنية، أن الميليشيات الحوثية قصفت القرى بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120، وفتحت نيران أسلحتها القناصة والأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7 استمرت لساعات. وأضاف، الإعلام العسكري للقوات المشتركة اليمنية، أن قصف الميليشيات الحوثية المتكرر آثار الرعب في نفوس المواطنين، وسبب حالة من الفزع والهلع في صفوفهم.

كانت قد ذكرت هيئة حقوقية يمنية، أن الحوثيين أقدموا على تفجير 810 منازل فى 17 محافظة يمنية، لمواطنين معارضين للمليشيات الحوثية، وذلك خلال الفترة من 1سبتمبر 2014 وحتى 30 يونيو 2020، حيث جاء ذلك في تقرير حمل اسم "حطام وآلام"، للهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، والذي جرى الإعلان عنه في مؤتمر صحفي، بمدينة مأرب، شرق اليمن.

ووفقا لقناة العربية الحدث، فقد احتلت محافظة تعز المرتبة الأولى بعدد المنازل التي تم تفجيرها وتشريد الأسر منها، والتي بلغت (149) منزلا، تلتها محافظة البيضاء بتفجير (124) منزلا، ثم محافظة إب بتفجير(120) منزلا.

وتوزعت بقية المنازل التي فجرتها ميليشيا الحوثي بالترتيب حسب عددها الموثقة على محافظات حجة، لحج، ذمار، صنعاء، الضالع، مأرب، الجوف، عمران، شبوة الحديدة، أبين، وصعدة، وتم توثيق تفجير وهدم وحرق أربعة منازل في محافظتي عدن وحضرموت.