شكرا لقرائتكم خبر عن حركة "الشباب" الصومالية تعلن مسئوليتها عن تفجير بقاعدة عسكرية جنوبى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت حركة "الشباب" الإرهابية الصومالية مسئوليتها عن ارتكاب حادث تفجير سيارة مفخخة استهدفت قاعدة عسكرية رئيسية تديرها القوات الصومالية والأمريكية في ضواحي مدينة /كيسمايو/ الساحلية جنوبي الصومال.

وزعمت حركة "الشباب" الإرهابية الصومالية - في بيان - مقتل ما لا يقل عن 16 جنديًا، من بينهم أربعة جنود أمريكيين، وإصابة 12 آخرين بجروح خلال الهجوم الذي يأتي وسط ضغط عسكري على الحركة الإرهابية.

وقال ضابط بالجيش الصومالي - في تصريحات لراديو "شابيلي" الصومالي اليوم /الإثنين/ - إن إطلاق نار كثيف وقع في أعقاب الانفجار وأن القوات هاجمت العناصر المعتدية التي حاولت مداهمة القاعدة العسكرية بعد تفجير السيارة المفخخة.

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