رئيس حكومة تونس: لا مكان للإرهاب فى بلدنا وهجوم سوسة يدل على تخبط جماعة الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية، أنه لن يكون هناك أي مكان للإرهاب في بلدنا، مشيرا إلى أن هجوم سوسة دليل على تخبط المجموعات الإرهابية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
وفيما أذنت النيابة العامة في محكمة مكافحة الإرهاب بتونس، في ساعة متأخرة من ليل الأحد، بإيقاف 7 أشخاص على علاقة بالهجوم الإرهابي الذي حصل في محافظة سوسة بالوسط التونسي، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة، اليوم الاثنين.
وأكد الناطق الرسمي، في تصريح للإعلام التونسي، أن من بين الموقوفين زوجة أحد منفذي الهجوم، بالإضافة لشقيقتي إرهابي ثان يتحدر من مدينة مكثر في محافظة سليانة بالشمال الغربي لتونس، إلى جانب إيقاف "عناصر استقطاب".
يذكر أن وزارة الداخلية التونسية، كانت قد أعلنت، الأحد، عن القضاء عن ثلاثة إرهابيين واعتقال رابع، نفذوا عملية إرهابية على مقربة من منطقة سياحية في محافظة سوسة، أسفرت عن وفاة عنصر من الحرس الوطني وإصابة آخر.
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