شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الجزائرية تعلن وفاة قائد الناحية العسكرية الثانية بالجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم /الاثنين/، وفاة اللواء مفتاح صواب قائد الناحية العسكرية الثانية بالمستشفى العسكري عين النعجة بالجزائر العاصمة.

ونعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اللواء صواب وبعث رسالة تعزية ومواساة إلى عائلته وذويه وإلى رفاقه في قيادة الجيش الجزائري، أشاد فيها بمآثر الراحل وبمساره الحافل بالعطاء الوطني الدائم في خدمة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، متضرعا إلى العلي القدير أن يتغمّد هذا الوطني الوفي للشرف العسكري، ولرسالة نوفمبر المجيدة، بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد نفت في الخامس من أغسطس الماضي ما تردد عن فرار اللواء صواب إلى إحدى الدول الأوروبية وملاحقته قضائيا، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي تلك الشائعات.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية في ذلك الوقت إنه "تناقل بعض الأشخاص الهاربين خارج الوطن، والذين يمتهنون الافتراء وتزييف الحقائق وتشويه سمعة الآخرين، معلومات كاذبة من نسج خيالهم تزعم بأن اللّواء مفتاح صواب قائد الناحية العسكرية الثانية السابق كان في حالة فرار بإحدى البلدان الأوروبية وأنه متابع قضائيا من طرف العدالة الجزائرية".

ونفت الوزارة تلك المعلومات الكاذبة التي قالت إنه "يتداولها أشباه صحفيين مأجورين، هم أنفسهم متابعين قضائيا وفي حالة فرار، يمارسون الابتزاز والتغليط لتوجيه الرأي العام بما يخدم أهدافهم المغرضة".

وأكدت أن اللواء مفتاح صواب استفاد من تكفل طبي من طرف المصالح الصحية الاجتماعية التابعة لوزارة الدفاع الوطني بإحدى المستشفيات في بلد أوروبي منذ شهر فبراير الماضي، وأنه لم يغادر هذا المستشفى للعلاج في أي بلد آخر حتى عاد إلى الجزائر في الرابع من أغسطس الماضي، ونصحه أطباؤه المعالجون باستكمال العلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة بالجزائر العاصمة.

وقال البيان "وزارة الدفاع الوطني، التي تندد مرة أخرى بمثل هذه الممارسات الخبيثة، ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة لمتابعة هؤلاء الأشخاص قضائيا".

وتعد الناحية العسكرية الثانية من أهم المناطق العسكرية بالجيش الجزائري، ويقع مقر قيادتها في ولاية وهران (شمال غرب)، وتشمل ولايات (وهران، ومعسكر، وسعيدة، وتلمسان، ومستغانم، وسيدي بلعباس، وتيارت، وعين تموشنت، والبيض، والنعامة، وغليزان، وتيسمسيلت).