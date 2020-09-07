شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض نسبة الأمية فى الجزائر إلى 8.71% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ديوان محو الأمية وتعليم الكبار بالجزائر إن نسبة الأمية في البلاد انخفضت إلى 8.71 %، مؤكدا أن الجزائر تسعى جاهدة إلى مواصلة محاربة هذه الآفة لبناء مجتمع أكثر استدامة.

وقال كمال خربوش مدير الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار بالجزائر في تصريحات له اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية الموافق غدا الثلاثاء إن "الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية التي شرع في تنفيذها سنة 2008 برفقة الشركاء الرسميين (13 دائرة وزارية والمجتمع المدني و 211 جمعية محلية و8 أخرى وطنية)، ساهمت في تخفيض نسبة الأمية إلى 8.71% .

وأضاف أن عدد المسجلين في فصول محو الأمية منذ انطلاق الاستراتيجية بلغ 5ر4 ملايين دارسا أغلبهم من الإناث بنسبة 07ر87 بالمائة.

وأكد أن الجزائر تسعى جاهدة إلى مواصلة محاربة آفة الامية لتمكين جميع المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمل بالمبادرات الدولية الجديدة لبناء مجتمع أكثر استدامة".

وأشار إلى أن مجال محو الامية وتعليم الكبار في الجزائر يشهد مواصلة الاعمال الايجابية الناجمة عن الاستراتيجية الوطنية لمحو الامية والتي أصبحت منذ 2016 متعددة اللغات بإدراج اللغة الامازيغية والتي توج بفضلها الديوان بجائزة الملك سيجونغ لمحو الامية لليونسكو طبعة 2019 ، تكريما للجهود المبذولة في سبيل محو الامية لدى الكبار باستخدام اللغتين الوطنيتين العربية والامازيغية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض نسبة الأمية فى الجزائر إلى 8.71% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.