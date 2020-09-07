شكرا لقرائتكم خبر عن عائلات جنوب الخرطوم تشكو من كميات البعوض جراء ركود المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن عائلات سودانية ترفض مغادرة منازلها التي غمرتها السيول.

وأضافت القناة، أن عائلات جنوب الخرطوم تشكو من كميات البعوض جراء ركود المياه.

وفى وقت سابق بدأ بروفيسور صديق تاور عضو المجلس السيادي في السودان، اليوم، زيارة لولاية نهر النيل تستمر حتى غد الثلاثاء يقف من خلالها على أحوال المواطنين وحجم الأضرار الناتجة جراء الفيضانات بمناطق حجر العسل والبسابير بمحلية شندي، والمناطق المتضررة بمحلية المتمة، منطقة أم رهو بمحلية الدامر، منطقة كرني والمناطق المتضررة بمحلية أبو حمد.

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وكان في استقباله بمنطقة حجر الطير بالطريق الغربي بمحلية المتمة دكتورة آمنة أحمد المكي والي الولاية وعدد من أعضاء حكومتها.