اخبار الخليج

موسكو: روسيا وسوريا تعملان على تجديد حوالي 40 منشأة للطاقة في دمشق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: روسيا وسوريا تعملان على تجديد حوالي 40 منشأة للطاقة في دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أن روسيا وسوريا تعملان على تجديد حوالي 40 منشأة للطاقة في سوريا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وكان وزير الخارجية الروسى، سيرجي لافروف، قال إن سوريا انتصرت في الحرب على الإرهاب بدعم روسيا ، مشددا على أن إعادة الإعمار أولوية الآن في سوريا.

Advertisements

ودعا وزير الخارجية الروسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره السوري وليد المعلم في العاصمة السورية دمشق اليوم الإثنين، السوريين توحيد صفوفهم داخليا ، مجددا التزام بلاده بوحدة وسلامة واستقلالية سوريا ، معلقا: روسيا ستدافع عن مبدأ سيادة سوريا واستقلاليتها.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موسكو: روسيا وسوريا تعملان على تجديد حوالي 40 منشأة للطاقة في دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا