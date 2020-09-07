موسكو: روسيا وسوريا تعملان على تجديد حوالي 40 منشأة للطاقة في دمشق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أن روسيا وسوريا تعملان على تجديد حوالي 40 منشأة للطاقة في سوريا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.
وكان وزير الخارجية الروسى، سيرجي لافروف، قال إن سوريا انتصرت في الحرب على الإرهاب بدعم روسيا ، مشددا على أن إعادة الإعمار أولوية الآن في سوريا.
ودعا وزير الخارجية الروسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره السوري وليد المعلم في العاصمة السورية دمشق اليوم الإثنين، السوريين توحيد صفوفهم داخليا ، مجددا التزام بلاده بوحدة وسلامة واستقلالية سوريا ، معلقا: روسيا ستدافع عن مبدأ سيادة سوريا واستقلاليتها.
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