أمين التعاون الخليجى يدين هجوما إرهابيا استهدف رجلى أمن فى تونس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلي أمن في تونس وأسفر عن استشهاد أحدهما وإصابة الآخر، وأعرب الأمين العام للمجلس - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحية، وتمنياته للمصاب بالشفاء العاجل، وعن تضامن مجلس التعاون مع الجمهورية التونسية في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها. وأكد الأمين العام على مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لأشكاله وصوره كافة، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.

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