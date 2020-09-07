شكرا لقرائتكم خبر عن عضو وفد مجلس الدولة الليبية للعربية: قد نصل اليوم إلى تفاهمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قناة سكاى نيوز الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك تقدما في الاجتماعات الليبية الليبية في المغرب وتوقعات بالتوصل لاتفاق اليوم لهيكلة المؤسسات السيادية.

فيما قال عضو وفد مجلس الدولة الليبية للعربية: قد نصل اليوم إلى تفاهمات.

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وفى وقت سابق دعت الجامعة العربية في بيان لها اليوم، الأطراف الليبية للتمسك بفرصة الحوار التى أتاحتها اجتماعات مدينة بوزنيقة بدعوة من مملكة المغرب، والتى انطلقت أمس الأحد، والتحلي بـ"حسن النية" للوصول إلى حل وطني للأزمة التى تعيشها ليبيا.

وقال البيان الصادر الاثنين : تتابع جامعة الدول العربية سير الحوار الليبي الذي انطلق يوم أمس الأحد في مدينة بوزنيقة جنوبي العاصمة المغربية الرباط، بدعوة من المملكة المغربية وتحت إشراف بعثة الدعم الأممية في ليبيا، والذي جمع بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، بهدف دفع مسار الحل السياسي وفق مرجعية اتفاق الصخيرات ومتابعةً لمختلف المبادرات المطروحة للوصول إلى التسوية السلمية المنشودة للوضع في البلاد.

وبحسب البيان، دعا مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، كافة الأطراف الليبية إلى مواصلة الانخراط، وبحسن نية، في كافة هذه المجهودات للوصول إلى حل وطني ومتكامل للأزمة الليبية على مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية وتحت رعاية الأمم المتحدة، وبما يفضي إلى التوافق على استكمال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد وتتوجيها بانتخابات تشريعية ورئاسية يرتضي الجميع بنتائجها.