شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجب على المسلم قضاء صلاة الضحى؟.. الشيخ «المصلح» يُجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أجاب الشيخ الدكتور خالد المصلح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، عن سؤال إحدى النساء تسأل فيه عن صلاة الضحى وهل يجوز قضاء ما فاتها من صلوات، حيث أكد أن صلاة الضحى سنة مؤكدة لا سيما لمن لم يكن له حزب من الليل.
وأضاف “المصلح” أن الصلاة تتأكد لمن لم يكن له حزب من الليل وذلك وفقًا لقول أبا هريرة رضي الله عنه: “أوصاني خليلي – صلى الله عليه وسلم – بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أُوتر قبل أن أنام”؛ متفق عليه.
وتابع قائلاً: “أما مسألة القضاء فقد ذهب الإمام الشافعي إلى قضائها، فيما ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنها لا تقضى وهذا أقرب الأقوال والله أعلم”.
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