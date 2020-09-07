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الجامعة العربية تثمن الجهود المبذولة لدفع الحوار السياسي بين الأطراف الليبية

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© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs

وجاء في بيان الجامعة: "تتابع جامعة الدول العربية سير الحوار الليبي الذي انطلق يوم أمس الأحد، في مدينة بوزنيقة جنوبي العاصمة المغربية الرباط، بدعوة من المملكة المغربية وتحت إشراف بعثة الدعم الأممية في ليبيا، والذي جمع بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، بهدف دفع مسار الحل السياسي وفق مرجعية اتفاق الصخيرات ومتابعة لمختلف المبادرات المطروحة للوصول إلى التسوية السلمية المنشودة للوضع في البلاد".

ودعا مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة الأطراف الليبية كافة إلى مواصلة الانخراط، وبحسن نية، في كل هذه المجهودات للوصول إلى حل وطني ومتكامل للأزمة الليبية على مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية وتحت رعاية الأمم المتحدة، وبما يفضي إلى التوافق على استكمال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد وتتوجيها بانتخابات تشريعية ورئاسية يرتضي الجميع بنتائجها، وذلك بحسب البيان الذي حصلت عليه "سبوتنيك".

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