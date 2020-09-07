الجامعة العربية تثمن الجهود المبذولة لدفع الحوار السياسي بين الأطراف الليبية

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ودعا مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة الأطراف الليبية كافة إلى مواصلة الانخراط، وبحسن نية، في كل هذه المجهودات للوصول إلى حل وطني ومتكامل للأزمة الليبية على مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية وتحت رعاية الأمم المتحدة، وبما يفضي إلى التوافق على استكمال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد وتتوجيها بانتخابات تشريعية ورئاسية يرتضي الجميع بنتائجها، وذلك بحسب البيان الذي حصلت عليه "سبوتنيك".
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