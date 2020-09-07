مصر تدين هجوم سوسة: نتضامن مع تونس في كل ما يستهدف أمنها

ونقل البيان الصادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، تعازي مصر إلى تونس الشقيقة وأسرة الضحية وتمنياتها بسرعة الشفاء للمُصاب، مؤكدًا رفض مصر التام لكل أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع تونس في مواجهة آفة الإرهاب البغيضة وكل ما يستهدف أمنها واستقرارها.
وأعلن الحرس الوطني التونسي القضاء على 3 إرهابيين على خلفية حادث دهس استهدف عناصر أمن فى مدينة سوسة.
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وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان، يوم الأحد، عن تعرض عنصرين من أعوان الحرس الوطني صباح اليوم إلى عملية دهس من طرف 3 إرهابيين بواسطة سيارة على مستوى مفترق أكودة القنطاوي بسوسة.
وأضاف بيان الداخلية أن العملية أسفرت على مقتل أحد الأعوان في المستشفى، في حين ما يزال العون الثاني يتلقى العلاج.
وعقب العملية تولت وحدات أمنية من مختلف الأسلاك تمشيط مكان العملية ومحاصرة العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النار معها، مما أسفر عن القضاء على الإرهابيين الثلاثة.
وقد اتنقل وزير الداخلية توفيق شرف الدين، إلى موقع الحادث حيث عاين تفاصيل التدخل الأمني، كما تحوّل إلى المستشفى للوقوف على الحالة الصحية للجريح.
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