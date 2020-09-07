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روسيا تؤكد دعمها لسوريا فى كسر الحصار الاقتصادى.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب رئيس الوزراء الروسي، إن موسكو تحاول مساعدة سوريا فى كسر الحصار الاقتصادى الذى سببته عقوبات قانون قيصر.

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وكان قد قال وزير الخارجية الروسى، سيرجي لافروف، إن سوريا انتصرت في الحرب على الإرهاب بدعم روسيا ، مشددا على أن إعادة الإعمار أولوية الآن في سوريا.

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ودعا وزير الخارجية الروسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره السوري وليد المعلم في العاصمة السورية دمشق اليوم الاثنين، السوريين توحيد صفوفهم داخليا ، مجددا التزام بلاده بوحدة وسلامة واستقلالية سوريا ، معلقا: روسيا ستدافع عن مبدأ سيادة سوريا واستقلاليتها.

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