روسيا تؤكد دعمها لسوريا فى كسر الحصار الاقتصادى.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب رئيس الوزراء الروسي، إن موسكو تحاول مساعدة سوريا فى كسر الحصار الاقتصادى الذى سببته عقوبات قانون قيصر.

وكان قد قال وزير الخارجية الروسى، سيرجي لافروف، إن سوريا انتصرت في الحرب على الإرهاب بدعم روسيا ، مشددا على أن إعادة الإعمار أولوية الآن في سوريا.

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ودعا وزير الخارجية الروسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره السوري وليد المعلم في العاصمة السورية دمشق اليوم الاثنين، السوريين توحيد صفوفهم داخليا ، مجددا التزام بلاده بوحدة وسلامة واستقلالية سوريا ، معلقا: روسيا ستدافع عن مبدأ سيادة سوريا واستقلاليتها.