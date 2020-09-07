شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الروسي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف اليوم الاثنين، إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، جاء ذلك فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره السوري وليد المعلم فى العاصمة السورية دمشق.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، اليوم الاثنين، إن سوريا بحاجة إلى مساعدة دولية لإعادة بناء اقتصادها.