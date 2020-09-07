شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول سوداني يتفقد أضرار السيول والفيضانات في ولاية نهر النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ بروفيسور صديق تاور عضو المجلس السيادي في السودان، اليوم، زيارة لولاية نهر النيل تستمر حتى غد الثلاثاء يقف من خلالها على أحوال المواطنين وحجم الأضرار الناتجة جراء الفيضانات بمناطق حجر العسل والبسابير بمحلية شندي، والمناطق المتضررة بمحلية المتمة، منطقة أم رهو بمحلية الدامر، منطقة كرني والمناطق المتضررة بمحلية أبو حمد.

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وكان في استقباله بمنطقة حجر الطير بالطريق الغربي بمحلية المتمة دكتورة آمنة أحمد المكي والي الولاية وعدد من أعضاء حكومتها.

ويشتمل برنامج الزيارة على إجتماعات ولقاءات خاصة ، ويرأس سيادته اللجنة العليا للطوارئ بأمانة الحكومة بالدامر، ويتفقد قيادة سلاح المدفعية وشركة أسمنت عطبرة.