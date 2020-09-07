وزير الخارجية الروسى يؤكد احتياج سوريا لمساعدة دولية لإعادة بناء اقتصادها

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، اليوم الاثنين، إن سوريا بحاجة إلى مساعدة دولية لإعادة بناء اقتصادها.

وكان قد قال الرئيس السورى بشار الأسد، اليوم الاثنين، إنه بحث مع الوفد الروسي الزائر اتفاقات اقتصادية جديدة للحد من تأثير العقوبات الغربية على بلاده.

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وأوضح الرئيس السوري بشار الأسد أنه حريص على تعزيز الاتفاقات الاقتصادية وصفقات الأعمال مع موسكو، وهي أقرب حلفائه، لمساعدة سوريا على تجاوز عقوبات تقوض اقتصادها.

وقال الأسد، الذي أدلى بالتصريحات خلال اجتماع بدمشق مع نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف ووزير الخارجية سيرجي لافروف، إنه يريد أن يرى نجاح استثمارات روسية في قطاعات رئيسية بالاقتصاد كان قد جرى الاتفاق عليها في السابق.