لافروف: إعادة الإعمار أولوية الآن في سوريا

دمشق/ الخليج 365



أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافرورف، الإثنين، أن الأولوية في سوريا الآن "باتت عمليات إعادة الإعمار".



جاء ذلك في مؤتمر صحفي للافروف، ونظيره السوري وليد المعلم، من العاصمة السورية دمشق، في أول زيارة لوزير الخارجية الروسي إلى سوريا منذ 8 سنوات، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".



وقال لافرورف: "سوريا انتصرت في الحرب على الإرهاب بدعم روسيا، والأولوية الآن لإعادة الإعمار".



وأضاف أنّ موسكو ستدافع عن مبدأ سيادة سوريا واستقلاليتها، لافتا أن السوريين وحدهم "هم من يقررون مصير بلدهم".



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كما شدد لافروف على مواصلة الجهود الرامية للقضاء التام على آخر أوكار الإرهاب في سوريا.



وأشار أن موسكو تجمعها "اتفاقيات واضحة مع تركيا حول إدلب ويتم تنفيذها"، حسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق اليوم، وصل لافروف إلى سوريا في أول زيارة له منذ فبراير/ شباط 2012.

ومن المقرر أن يلتقي لافرورف خلال الزيارة برئيس النظام السوري بشار الأسد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.