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بوتين والملك سلمان يبحثان التطورات في أسواق النفط

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موسكو / الخليج 365

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، التطورات الأخيرة في أسواق النفط، والقضايا المتعلقة بوباء .

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، الإثنين، بحسب بيان صادر عن الكرملين.

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ورحب بوتين والملك سلمان بالتعاون بين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وبعض الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة، وأكدا على استمرار التعاون الوثيق في هذا المجال.

كما تناولا خلال الاتصال القضايا المتعلقة بالإنتاج المشترك للقاح كورونا الذي طورته روسيا، وتشاورا على الخطوات المشتركة الممكن اتخاذها لمكافحة الوباء وتأثيراته على الاقتصاد العالمي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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