الأردن يوجه مذكرة احتجاج لإسرائيل ضد انتهاكاتها بـ"الأقصى"

عمان/ ليث الجنيدي / الخليج 365



وجهت المملكة الأردنية، الإثنين، مذكرة احتجاج إلى إسرائيل تطالبها بوقف انتهاكاتها في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، واحترام سلطة المملكة على أوقاف المدينة.

وحسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية، أدانت عمان قيام الشرطة الإسرائيلية بتركيب سماعات فوق الجدارين الشمالي والغربي للمسجد الأقصى.

كما استنكرت اعتقال السلطات الإسرائيلية لعدد من موظفي إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى (تابعة لوزارة الأوقاف الأردنية)، وفق ذات البيان.

وقال ضيف الله الفايز، المتحدث باسم الخارجية، في البيان، إن "ما تقوم به الشرطة الإسرائيلية بالمسجد الأقصى المبارك تصرفات عبثية غير مسؤولة ومرفوضة ومدانة، وتمثل استفزازا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم".

واعتبر الفايز، أن إجراءات الشرطة الإسرائيلية تمثل "انتهاكا سافرا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي، وانتهاكاً للوضع القائم بالقدس والأقصى".

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وحذر من مغبة استمرار هذه الانتهاكات، مطالبا إسرائيل باحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني بالمدينة المقدسة.

وطالب الفايز، المجتمع الدولي بالضلوع بمسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها ومخالفتها للوضع القائم والقانون الدولي.

ودائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.

كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994).

وفي مارس/ آذار 2013، وقع العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.