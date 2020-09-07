بدء اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين

قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

بدأت أعمال الدورة الـ (154) لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الإثنين، برئاسة فلسطين، للتحضير لأعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب والذي يعقد (افتراضيا) الأربعاء القادم.

ويناقش مجلس الجامعة العربية، عددا من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها مستجدات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وضرورة تفعيل مبادرة السلام العربية.

وطالب دياب اللوح، مندوب فلسطين بالجامعة العربية، ورئيس الدورة، الدول العربية، بالالتزام بالمبادرة العربية، لعام 2002، بشكل كامل.

وأضاف اللوح خلال كلمة ألقاها في افتتاح أعمال الدورة "نُجدد التأكيد على ضرورة التمسك بتنفيذ المبادرة العربية للسلام من الألف إلى الياء، طبقاً لما نصت عليه، وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة كافة، دون استثناء، حتى الوصول إلى علاقات طبيعية لمن يرغب من الدول الشقيقة، مع إسرائيل".

وأضاف إن "عدم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بكافة أشكاله، والدخول في تطبيع العلاقات معه، سيكون له تداعيات كارثية على مستقبل القضية الفلسطينية والمنطقة".

وقال "من هذا المنطلق كان المفهوم الذي تم إقراره مسبقاً في أدبيات المبادرة العربية للسلام، بربط إقامة العلاقات الطبيعية باستقلال الدولة الفلسطينية، بينما إغفال الحق الفلسطيني والذهاب مباشرةً إلى تطبيع العلاقات يؤدي حتمًا إلى مزيد من التفرّد بالشعب الفلسطيني الأعزل وزيادة وتيرة الانقضاض على أرضه".

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ويشير اللوح في حديثه إلى اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، الذي تم التوصل له في 13 أغسطس/آب الماضي، ورفضته القيادة الفلسطينية بشكل كامل، واعتبرته "خيانة".

وشدد مندوب فلسطين في خطابه على "أهمية التمسك بقرارات مجلس الجامعة العربية والقمم العربية ذات الصلة، المتمثلة بالرفض القاطع للخطة الأمريكية، "صفقة القرن، وما ارتبط أو تفرع عنها من مخططات أو إجراءات".

كما طالب الدول العربية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية، حيث قال "في الوقت الذي أكدت فيه القيادة الفلسطينية أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأشقائنا العرب، وحقهم السيادي في قراراتهم ووحدة وتماسك ترابهم الوطني، إلا أنها أكدت أيضاً على مطالبة أشقائنا بالمبدأ نفسه واحترام استقلالية قرارنا الوطني".

وجدّد مندوب فلسطين التأكيد على "تمسك بلاده بخيار السلام، كخيار استراتيجي لحل الصراع مع إسرائيل، وعلى أن يكون أساس عملية السلام، هو حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام والمرجعيات الدولية المتعددة".

ويأتي أعمال الدورة العادية، للجامعة العربية، بعد إفشال البحرين، مساع فلسطينية لعقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية، الأسبوع الماضي، لبحث اتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي، بحسب مصادر متعددة.

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