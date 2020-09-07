بروكسل/ الخليج 365
أعرب الناطق باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، عن قلق الاتحاد الأوروبي من اعتزام صربيا وكوسوفو نقل سفارتيهما في إسرائيل إلى القدس، مؤكداً دعمهم لحل الدولتين فيما يخص المسألة الفلسطينية – الإسرائيلية.
وأضاف في مؤتمر صحفي، الاثنين، أن موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لنقل السفارات إلى القدس، ثابت لم يتغيّر، مشيراً إلى عدم وجود سفارات ولا ممثلين للدول الأعضاء لدى الاتحاد في القدس.
وشدد على أن الاتحاد الأوروبي يدعم حل الدولتين فيما يخص المسألة الفلسطينية – الإسرائيلية، مبيناً أن مكانة القدس جزء من هذا الحل، مؤكداً على قرار الاتحاد بضرورة أن تكون القدس عاصمة للدولتين.
وأوضح أن صربيا تواصل مباحثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مبيناً أن الخطوات التي من شأنها التشكيك في الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي فيما يخص القدس، مثير للقلق والحزن.
والجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن صربيا التزمت بنقل سفارتها إلى القدس، فيما اتفقت كوسوفو وإسرائيل على التطبيع وإقامة علاقات دبلوماسية.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة أيضا، أن دولتي صربيا وكوسوفو، تعتزمان نقل سفارتيهما إلى مدينة القدس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر بروكسل قلقة من اعتزام صريبا وكوسوفو نقل سفارتيهما إلى القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.