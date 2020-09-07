اليمن.. المئات يتظاهرون رفضا لسيطرة "الانفصاليين" على سقطرى

اليمن/ مبارك محمد / الخليج 365

تظاهر مئات اليمنيين بمحافظة سقطرى، الإثنين، رفضا لاستمرار سيطرة "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي المدعوم إمارتيا، على الجزيرة.

وجاب المئات شوارع مدينة "قلنسية" بالمحافظة، رافعين أعلام اليمن وصورالرئيس عبد ربه منصور هادي، والمحافظ رمزي محروس، بحسب مشاركين في المظاهرة.

وحمل المتظاهرون، لافتات عليها عبارات: "رمزي محروس رمز سقطرى ومحافظها وعودته مطلبنا"، و"نطالب الرئيس والتحالف العربي بعودة المحافظة للدولة وإبعاد المليشيات".



وذكر مشاركون في المظاهرة لمراسل الخليج 365، أن "مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي، أطلقت الأعيرة النارية في محاولة لتفريق المتظاهرين إلا أنها فشلت".

وطالب بيان ألقي في ختام المظاهرة، بعودة المحافظ محروس (غادر الجزيرة عقب وقوعها تحت سيطرة الانتقالي في يونيو/حزيران الماضي).

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كما دعا إلى بسط سيطرة الدولة على كافة مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية بالمحافظة، وعودة الخدمات العامة بها، وصرف مرتبات الموظفين.

وفي 19 يونيو الماضي، سيطر المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، والمُطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، على مدينة "حديبو" عاصمة سقطرى.

وتقع سقطرى ضمن ما تُعرف بالمحافظات الجنوبية، وتصاعد التوتر فيها عقب إعلان المجلس الانتقالي، في 26 أبريل / نيسان الماضي، تدشين ما سماها بـ "الإدارة الذاتية للجنوب".



وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بدعم المجلس الانتقالي الانفصالي، لخدمة أهداف إماراتية خاصة باليمن، لكن عادة ما تنفي أبوظبي صحة هذا الاتهام.



وسقطرى هي كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من ست جزر، ويحتل موقعا استراتيجيا في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، قرب خليج عدن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.