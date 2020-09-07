وفاة و182 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، عن وفاة مواطنة، وتسجيل 182 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ(24) ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في تصريح تلقّت "الخليج 365" نسخة عنه، إن سجّلت وفاة مواطنة تبلغ من العمر 56 عاما، في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، جرّاء إصابتها بفيروس كورونا.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات، وفق وزارة الصحة، منذ مارس/ آذار الماضي إلى 1151، وعدد الوفيات إلى 9، فيما وصل عدد المُتعافين إلى 89.

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وأوضحت أن عدد الحالات النشطة، من بين إجمالي الإصابات، وصل إلى 1054 حالة بينهم 1024 من السكان داخل المجتمع، و30 من العائدين إلى القطاع من الخارج.

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام بـ"إجراءات الوقاية من كورونا"، للحد من أعداد انتشار الفيروس، خاصة بين الأطفال وكبار السن.

وتفرض الحكومة في غزة (تديرها حركة حماس) حظرا للتجوال في جميع مناطق القطاع، منذ 24 أغسطس/آب الماضي، عقب اكتشاف أولى الإصابات بالفيروس داخل المجتمع، (من غير العائدين من الخارج). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.