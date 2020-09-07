السودان.. الحكومة توقع جداول اتفاق السلام مع "الجبهة الثورية"

الخرطوم / الخليج 365



وقعت الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية"، الإثنين، بالأحرف الأولى، الجداول الزمنية لتنفيذ اتفاق السلام، في عاصمة جنوب السودان جوبا.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن "التوقيع جرى بالأحرف الأولى على مصفوفة تنفيذ اتفاق السلام شمل مسار الوسط، مسار الشمال، ومسار اتفاق شرق السودان".

وأضافت الوكالة، أن "الحكومة السودانية وقعت كذلك مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة مالك عقار، مصفوفتي تنفيذ الاتفاق السياسي، والترتيبات الأمنية".

وأردفت: "تم أيضا التوقيع على مصفوفة تنفيذ اتفاق السلام بمسار دارفور لبروتوكولاتها الثمانية من طرف الحكومة السودانية وفصائل الحركات المسلحة لمسار دارفور".

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وتابعت: "اختتمت توقيعات مصفوفة تنفيذ اتفاق السلام بين جميع الأطراف بمصفوفة تنفيذ بروتوكول القضايا القومية، حيث شمل التوقيع المسارات المختلفة".

والأحد، أعلن فريق الوساطة للسلام بالسودان، أن التوقيع النهائي لاتفاق السلام بين الأطراف السودانية، سيكون في 2 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في جوبا.

والأسبوع الماضي، وقعت الحكومة السودانية، وقادة الجبهة الثورية (حركات مسلحة) في جوبا، اتفاقا للسلام بالأحرف الأولى، تضمن 8 بروتوكولات، أبرزها تقاسم السلطة، وتوزيع الثروة، والعدالة الانتقالية.

وإحلال السلام في السودان، هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش في أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات أواخر 2022، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الاحتجاجات الشعبية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.