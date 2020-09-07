المشري يبحث مع وزيرة خارجية إسبانيا "استئناف الحوار السياسي"

وليد عبد الله/ الخليج 365

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، الإثنين، مع وزيرة الخارجية الإسباني أرانشا غونزاليس، فرص استئناف الحوار السياسي في بلاده.

جاء ذلك خلال لقائهما بمقر المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس.

وأفاد البيان بأن مباحثات الجانبين تطرقت إلى "المبادرات المطروحة لوقف إطلاق النار، وفرص استئناف الحوار السياسي، وصناعة بيئة مناسبة لإنجاحه، ودور إسبانيا في الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام في ليبيا".

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كما أوضح أن الاجتماع "ناقش تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا والتداعيات والآثار التي خلفها عدوان المجرم (الجنرال الانقلابي خليفة حفتر)"، حسب البيان ذاته.

وفي وقت سابق الإثنين، انطلقت اجتماعات اليوم الثاني من الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة شمالي المغرب، بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق (شرق) الموالي لحفتر.

وتتصاعد تحركات دبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع الليبي، في أعقاب تحقيق الجيش الليبي سلسلة انتصارات مكنته من طرد مليشيا حفتر من العاصمة طرابلس (غرب) ومدن أخرى.

ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس/آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا حفتر من آن إلى آخر.

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