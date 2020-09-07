بالفيديو .. 4 خطوات مهمة لحماية حسابات الطلاب على «منصة مدرستي» من الاختراق

أوضح مُدقق أمن المعلومات عمر العمر، 4 خطوات لحماية أولياء الأمور حسابات أبنائهم الطلاب على منصة “مدرستي” من الاختراق.

وقال “العمر” في لقائه مع برنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية”: إن الخطوة الأولى تتمثل في تغيير كافة المعلومات الخاصة بشبكة الإنترنت الداخلية “الواي فاي” عبر اختيار باسورد طويل واستخدام جهاز جدار ناري.

وأضاف أن الخطوة الثانية هي التأكد من سلامة البرامج داخل جهاز “اللاب توب” وعدم التحميل من المتاجر غير المعروفة، مبيناً أن الخطوة الثالثة تتعلق بضرورة الدخول وتجريب ومعرفة آليات المنصة وكيفية التعامل معها بالشكل الصحيح.

ولفت إلى أن الخطوة الرابعة تتضمن عدم الدخول على أي مواقع أو روابط مشتبه بها، والتحقق من رابط المنصة بالمواقع الرسمية، بسبب محاولة القائمين بالاختراق استخدام منصات شبيهة لـ”مدرستي” لخداع الطلاب والموظفين.