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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سامسونج تغلق مصنع تلفزيوناتها الوحيد في الصين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال متحدث اليوم الاثنين إن سامسونج إلكترونسكس قررت وقف الإنتاج من مصنعها الوحيد لأجهزة التلفزيون في الصين بحلول نهاية نوفمبر في أحدث تحرك للشركة الكورية الجنوبية لنقل الإنتاج من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال المتحدث إن مصنع التلفزيونات في تيانجين مركز الإنتاج الوحيد لتلفزيونات سامسونج إلكترونيكس في الصين.
وذكرت سامسونج في بيان صدر في وقت سابق أن القرار جزء من مساع جارية لتعزيز الكفاءة في منشآت الإنتاج التابعة لها.
وذكرت وكالة يونهاب اليوم أن المصنع يضم نحو 300 عامل.
وامتنعت سامسونج عن التعليق على عدد العاملين بالمصنع ولكن ذكرت أنه من المتوقع الاحتفاظ ببعض العاملين والمعدات.
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