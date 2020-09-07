شكرا لقرائتكم خبر عن فيكتوريا الأسترالية تسجل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسع وفيات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت ولاية فيكتوريا الأسترالية الاثنين، أنها سجلت تسع وفيات بفيروس كورونا و41 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وذلك مقابل خمس وفيات و63 إصابة في اليوم السابق.
وقررت الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد أمس الأحد تمديد العزل العام في عاصمتها ملبورن حتى 28 سبتمبر/أيلول في ظل تراجع معدلات العدوى اليومية بوتيرة أقل من المتوقع.
وباتت فيكتوريا، وهي ثاني أكثر الولايات الأسترالية تعداداً للسكان، بؤرة الموجة الثانية للوباء في البلاد، وسجلت حتى الآن 75 في المئة من إجمالي عدد الإصابات البالغ 26320، و90 في المئة من 762 وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيكتوريا الأسترالية تسجل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسع وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.