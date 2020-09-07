فيكتوريا الأسترالية تسجل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسع وفيات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت ولاية فيكتوريا الأسترالية الاثنين، أنها سجلت تسع وفيات بفيروس كورونا و41 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وذلك مقابل خمس وفيات و63 إصابة في اليوم السابق.

وقررت الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد أمس الأحد تمديد العزل العام في عاصمتها ملبورن حتى 28 سبتمبر/أيلول في ظل تراجع معدلات العدوى اليومية بوتيرة أقل من المتوقع.

وباتت فيكتوريا، وهي ثاني أكثر الولايات الأسترالية تعداداً للسكان، بؤرة الموجة الثانية للوباء في البلاد، وسجلت حتى الآن 75 في المئة من إجمالي عدد الإصابات البالغ 26320، و90 في المئة من 762 وفاة.