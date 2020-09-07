شكرا لقرائتكم خبر عن سهم تيسلا يخالف التوقعات ويبقى خارج مؤشر ستاندرد آند بورز والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خالفت «ستاندرد أند بورز» التوقعات، وأبقت سهم «تيسلا» خارج قائمة المؤشر الأوسع نطاقاً، ما خيب آمال الكثير من المستثمرين، وأفقد السهم حوالي 7% في التداولات بعد إغلاق يوم الجمعة.
ويُعزى الارتفاع الكبير في أسهم «تيسلا» خلال المرحلة الماضية إلى جملة عوامل ومنها إضافة سهم صانع السيارات الكهربائية إلى مؤشر «إس أند بي 500»، لكن القائمة الجديدة خرجت، و«تيسلا» ليست موجودة فيها.
وبعد إغلاق الأسواق يوم الجمعة، أعلن عن إضافة أسهم شركات Etsy وTeradyne وCatalent، اعتباراً من 21 سبتمبر/ أيلول إلى المؤشر الأوسع نطاقاً.
وارتفعت أسهم «تيسلا» 400% تقريباً منذ بداية العام و70% في أغسطس، بدعم عدد من العوامل، من بينها النتائج المالية وتجزئة السهم 5 مقابل 1. فيما تعرض السهم لضغوط بعد قرار بيع أسهم بـ 5 مليارات دولار في عرض ثانوي، وبعد إعلان خفض المساهم الكبير بيلي جيفورد حصته في الشركة من 6.3% إلى 5%.
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