استمرار المعارك بين تنظيم داعش وقوات النظام فى البادية السورية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن)، اليوم الاثنين، باستمرار المواجهات بين عناصر من تنظيم داعش من جهة، وقوات النظام السوري ومسلحين موالين لها من جهة أخرى في البادية السورية، وأشار المرصد - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - إلى ضربات جوية تنفذها مقاتلات روسية على مواقع انتشار تنظيم "داعش" في البادية السورية.

وكان المرصد قد أكد أمس، قيام قوات النظام والميليشيات الموالية لها وروسيا بعمليات تمشيط موسعة للبادية السورية ضمن ريف حمص ومثلث حلب - حماة - الرقة، بحثا عن خلايا تنظيم "داعش" المنتشرة بكثافة كبيرة في المنطقة، في محاولة للحد من عمليات التنظيم المتصاعدة .

وتأتي عمليات التمشيط بدعم وإسناد روسي كبير عبر ضربات جوية مكثفة بشكل يومي من قبل الطائرات الحربية الروسية.

وتدور معارك عنيفة في بادية السخنة بريف حمص الشرقي وصولا لريف الرقة، وتتركز المعارك حاليا في "وادي الضبيات" ومحيط حقل "الهيل" النفطي بريف حمص الشرقي .