شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السوري يكشف تفاصيل لقاء الوفد الروسي مع الرئيس الأسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، إن لقاء الوفد الروسي مع الرئيس بشار الأسد كان بناء ومثمراً وشمل مختلف المواضيع السياسية والتطورات في المنطقة، مؤكدا أن مستقبل العلاقات مع الاصدقاء في روسيا واعد ومبشر بالخير فيما يتعلق بالوضعين الاقتصادي والسياسي في البلد.

وأضاف وزير الخارجية السوري خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الروسي في العاصمة دمشق، أن الإدارة السورية اتفقت مع روسيا على تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية، وقال الرئيس السورى بشار الأسد، اليوم الاثنين، إنه بحث مع الوفد الروسي الزائر اتفاقات اقتصادية جديدة للحد من تأثير العقوبات الغربية على بلاده

وأوضح الرئيس السوري أنه اتفق مع الروس على المضي قدما في تنفيذ اتفاقات اقتصادية موقعة وضمان نجاح الاستثمارات الروسية في سوريا.