شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الروسى ينتقد استغلال الغرب كورونا فى تصفية الحسابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن بعض الدول الغربية استغلت فيروس كورونا المستجد لتصفية حساباتها مع حكومات غير مرغوب فيها، على حد تعبيره، ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية للأنباء عن لافروف قوله - خلال مقابلة مع صحيفة (فيليليفثيروس) القبرصية قبيل زيارته إلى قبرص - "إنه من الضروري وضع الخلافات السياسية جانبا، والاتحاد من أجل التوصل إلى حلول قابلة لحل القضايا الرئيسية في عصرنا، وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين العالمي والإقليمي". وأعرب لافروف عن سعادته بشأن رد فعل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي على مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد قمة الدول الخمس، مضيفا أنه اتضح أنها إيجابية ونالت اهتمام الدول.. كما أعرب عن أمله في عقد القمة عندما يصبح الوضع الوبائي مواتيا لذلك.

وتأتي هذه التصريحات قبل زيارة وزير الخارجية الروسي إلى قبرص المقررة غد الثلاثاء، تزامنا مع الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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