شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الكويتية تحقّق مع ضباط ونواب في مؤامرة استهدفت الأمن القومي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة القبس الكويتية، نقلاً عن مصدر أمني رفيع، عن إحباط مؤامرة خطيرة تستهدف الأمن القومي في البلاد. وأوضحت أنه تم إلقاء القبض على ضابطين يشغلان أعمالاً حسّاسة، وباشرت النيابة العامة التحقيق مباشرة معهما، بتهمة خيانة الوطن والأمانة الوظيفية بعد أن قاما بسرقة مستندات وتسجيلات سرّية تتعلق بالأمن القومي للكويت في 2019.

وأكدت أن الضابطين يعملان مع شبكة واسعة، تضم عسكريين ونوابًا ومتنفذين، وسرَّبا مستندات خطيرة جدًا إلى خارج الكويت، إذ رصدت تواصلهما مع أطراف في لندن.

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على صعيد متصل، صرح النائب الكويتى رياض العدساني، قائلاً: «ستنكشف حقائق، فهناك متواطئون ومتخاذلون وخيانة للوطن والوظيفة». وأضاف العدساني أن من كان يتكلم عن الدولة العميقة فهم أدواتها المأجورة اليوم، فهناك تسريبات عن الصندوق الماليزي بتواطؤ من بعض رجال وزارة الداخلية لخارج الكويت وداخلها، فكل ذلك سينكشف في القريب العاجل من الأيام.



