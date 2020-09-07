شكرا لقرائتكم خبر عن الملتقى الاستثماري المصرى البحرينى ينطلق غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق يوم غد الثلاثاء، الملتقى الاستثماري المصري البحريني تحت عنوان "الفرص الاستثمارية في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية" بتنظيم من جمعية رجال الأعمال البحرينية وجمعية رجال الأعمال المصريين، وبالتنسيق مع سفارتي البلدين في القاهرة والمنامة بحسب وكالة أنباء البحرين.



ويعد هذا الملتقى النسخة الأولى لسلسلة من الملتقيات الاستثمارية لبحث ومناقشة فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين بمشاركة واسعة من رجال الأعمال في القطاع الخاص ومسؤولي الهيئات الاقتصادية والاستثمارية وخبراء الاستثمار في البلدين.

ويشارك في الملتقى جهات حكومية ودبلوماسية إلى جانب خبراء المال والأعمال والاستثمار من القطاع الخاص في البلدين من بينهم السفير هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة، والسفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية بمملكة البحرين.

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ومن المقرر أن يتحدث في الجلسة الرئيسية للملتقى الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة والسيد نادر خليل المؤيد الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض والسيد علي مرتضى مدير إدارة العقارات والسياحة في مجلس التنمية الاقتصادية، ومن الجانب المصري المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر.

ويشارك الجانب البحريني في عدد من الجلسات التي تستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة والحوافز التي تقدمها المملكة لترويج القطاع السياحي وتنظيم المعارض والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى تسليط الأضواء على الفرص الاستثمارية المتوفرة في عدد من القطاعات الهامة مثل القطاع المالي والمصرفي وقطاع المطاعم والمقاهي وقطاع الصناعات التحويلية والقطاع الصحي والقطاع العقاري وقطاع المواد الغذائية يقدمها كل من السيد عدنان أحمد يوسف رئيس جمعية مصارف البحرين والنائب أحمد صباح السلوم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين والسيد حامد راشد الزياني العضو المنتدب لشركة ميدال للكابلات والدكتور عبدالمجيد العوضي نائب رئيس مجلس إدارة مستشفى السلام التخصصي والسيد ناصر الأهلي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية والسيد إبراهيم الأمير المدير التنفيذي لشركة نادر وإبراهيم أبناء حسن.

يتضمن الملتقى جلسة عامة عن مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في جمهورية مصر العربية، منها جلسات عن الفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجلسات عن الفرص التجارية والاستثمارية في المشروعات القومية العملاقة في مصر والفرص التصديرية في الصناعات الغذائية والمحصولات الزراعية وعرض عن النظام القانوني والضريبي في مصر يقدمها كل من المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية والمهندس مهند طه الشريك التنفيذي في شركة بي دي أو إيجبت للاستشارات والسيد أحمد أبوعلي شريك مكتب حسونة وأبوعلي للمحاماة والسيد عبدالحميد دمرداش رئيس المجلس التصديري للمحصولات الزراعية والمهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.