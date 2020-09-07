شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السورى يبحث مع الوفد الروسى اتفاقات اقتصادية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس السورى بشار الأسد، اليوم الاثنين، إنه بحث مع الوفد الروسي الزائر اتفاقات اقتصادية جديدة للحد من تأثير العقوبات الغربية على بلاده.

وأوضح الرئيس السوري بشار الأسد أنه حريص على تعزيز الاتفاقات الاقتصادية وصفقات الأعمال مع موسكو، وهي أقرب حلفائه، لمساعدة سوريا على تجاوز عقوبات تقوض اقتصادها.

Advertisements

وقال الأسد، الذي أدلى بالتصريحات خلال اجتماع بدمشق مع نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف ووزير الخارجية سيرجي لافروف، إنه يريد أن يرى نجاح استثمارات روسية في قطاعات رئيسية بالاقتصاد كان قد جرى الاتفاق عليها في السابق.