شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين والعاهل السعودى يبحثان هاتفيا اتفاق أوبك+ ولقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الاثنين، وتابع البيان أنهما أبديا رضاهما عن كيفية تنفيذ الاتفاق بين أوبك والمنتجين من خارجها لتقليص إنتاج النفط. وقال الزعيمان إن الاتفاق ساهم بشكل عام في تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية واتفقا على مواصلة التحرك المنسق. وأضاف البيان أنهما ناقشا أيضا الإنتاج المشترك للقاح روسي محتمل لكوفيد-19.

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