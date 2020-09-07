شكرا لقرائتكم خبر عن 9.75 مليار درهم فائض ميزانية الجهات الاتحادية في الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ إجمالي مصروفات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات 24.997 مليار درهم مع نهاية الربع الثاني من العام 2020 فيما وصل إجمالي الإيرادات 34.744 مليار درهم.

وبذلك فقد بلغت قيمة الفائض في الميزانية نحو 9.75 مليار درهم وذلك وفقا لتقرير الأداء المالي عن تنفيذ الموازنة العامة للجهات الاتحادية الصادر عن وزارة المالية اليوم.

Advertisements

وكان فائض الميزانية للجهات الاتحادية بلغ 1.8 مليار درهم خلال الربع الأول من العام مما يعني أن فائض الربع الثاني وصل الى نحو 7.95 مليار درهم وفقا لإحصائيات وزارة المالية .

وتفصيلا فقد بلغت قيمة إيرادات وزارة المالية خلال الربع الثاني من العام الجاري 19.451 مليار درهم تشكل نحو 56% % من اجمالي إيرادات الوزارات الاتحادية. ووصلت قيمة إيرادات وزارة الموارد البشرية والتوطين 1.99 مليار درهم تقريبا و16.572 مليار درهم إيرادات اتحادية أخرى وتوزع بقية الإيرادات على الوزرات الأخرى.

أما على مستوى المصروفات فقد بلغت مصروفات وزارة التربية والتعليم الى 2.976 مليار درهم مصروفات بند نفقات اتحادية أخرى نحو 8.256 مليار درهم ونحو 2.122 مليار درهم لوزارة الصحة و 1.531 مليار درهم لوزارة تنمية المجتمع و362.4 مليون درهم لوزارة الموارد البشرية والتوطين و295 مليون درهم لوزارة تطوير البنية التحتية.