شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات إطلاق نار كثيف داخل مخيم عين الحلوة في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء اللبنانية، "الوكالة الوطنية للاعلام" ، إنه سمع أصوات إطلاق نار كثيف داخل مخيم عين الحلوة، لم تعرف أسبابه بعد.

ويشهد مخيم عين الحلوة من حين لأخر حوادث إطلاق نار بين سكانه نتيجة للخلافات الشخصية وغيرها من الخلافات.

وتأسس مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، بالقرب من مدينة صيدا في عام 1948 من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف إيواء اللاجئين من مدن عمقة وصفورية وشاب وتايتابا والمنشية والسميره والنهر والصفصاف وحطين وراس الأحمر والطيرة