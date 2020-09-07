شكرا لقرائتكم خبر عن عبير موسى تتهم نوابا تونسيين رفعوا شعار رابعة داخل البرلمان بتشجيع الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، حركة النهضة وكتل الإخوان في البرلمان بدعم الإرهاب في تونس، وتسهيل حركته على حدود ليبيا، وتشجيع الشباب على الانخراط في "مربعات العنف".

وقالت موسي في مؤتمر صحفى على خلفية العملية الإرهابية التي استهدفت رجلي أمن في محافظة سوسة أمس الأحد، إن "تنظيم الإخوان متورط في تسهيل حركة الإرهابيين بين تونس وليبيا، عبر أئمة تشتغل في فلك التنظيم الدولي للإخوان وبتمويلات خارجية".

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وطالبت بعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب التونسي لتمرير قانون يحمي الأمنيين، متهمة راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان بالتحرك فقط في الاتفاقيات التي تعني تركيا ومحورها الإقليمي وهي اتفاقيات مشبوهة على حد قولها.

وأكدت عبير موسى أن رفع نواب لشعار رابعة ورموز الإخوان داخل البرلمان التونسى، هو تشجيع للإرهاب، خاصة وأن هناك سيولة مالية تدعم النشاطات المشبوهة في تونس.

وبينت أن الإخوان يريدون إبعاد التهمة الإرهابية عنهم، مع أن العديد من المحامين التابعين لحركة النهضة يترافعون عن الإرهابيين ويشرعون للتكفير داخل مجلس نواب الشعب.