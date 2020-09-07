شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الرئيس السوري يجرى مباحثات مع وفد روسي فى دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم وفداً روسياً برئاسة يوري بوريسوف نائب رئيس الوزراء، وعدد من الدبلوماسيين الروس على رأسهم وزير الخارجية سيرغي لافروف، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء السورية.

أعرب الأسد عن تقدير السوريين جميعاً لما تقوم به قيادة روسيا وشعبها سياسيا وعسكريا واقتصاديا ومساعدة سوريا على استعادة أمنها وسلامة أراضيها وتجاوز آثار الارهاب الاقتصادي على المواطن السوري.

وقال الرئيس السوري: سوريا كانت ولا زالت تنتهج المرونة على المسار السياسي بالتوازي مع العمل على مكافحة #الإرهاب بما يحقق الأمن والاستقرار وصولا إلى تحقيق ما يرنو إليه الشعب السوري.

وأضاف: الحكومة السورية عازمة على مواصلة العمل مع الحلفاء الروس بغية تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين البلدين، بما في ذلك إنجاح الاستثمارات الروسية في سورية.

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ووصل دمشق اليوم وفد رسمي روسي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء يوري بوريسوف لإجراء مباحثات مع المسؤولين السوريين حول تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات. وكان في استقبال بوريسوف والوفد المرافق في مطار دمشق الدولي معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان وعدد من مسؤولي الخارجية بالإضافة إلى السفير الروسي بدمشق الكسندر يفيموف.



اللقاء السوري الروسي



بشار والوفد الروسي