تسجيل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات بين الفلسطينيين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الاثنين تسجيل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثلاث حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت في بيان صحفي أن "حالات الوفاة سجلت لمواطن من قطاع غزة، ومواطن من محافظة نابلس، ومواطن من بلدة إذنا في الخليل".

وأشارت الوزيرة إلى أن القدس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 191 حالة، يليها قطاع غزة بإجمالي إصابات 182، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

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وأشارت إلى وجود 32 مريضاً "في غرف العناية المكثفة، بينهم خمسة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وتظهر قاعدة بيانات وزاة الصحة أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ انتشار الفيروس في مارس آذار الماضي بلغ 34746، تعافى منهم 23508 بينما بلغت حالات الوفاة 205.