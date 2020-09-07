شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تقرر فرض إغلاق ليلي موحد لـ 40 مدينة مصنفة "حمراء" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فرض إغلاق ليلي موحد لـ 40 مدينة مصنفة بأنها "حمراء"، وذلك في ضوء الارتفاع الكبير لأعداد الإصابات بفيروس كورونا .
وأفاد مكتب نتنياهو في بيان له، أنه تقرر فرض الإغلاق الليلي الموحد لجميع هذه المدن، بالإضافة لإغلاق نظام التعليم فيها، وفرض قيود على التجمهر. في خطوة تهدف لتجنب فرض إغلاق شامل في المناطق التي تشهد أعلى معدلات لتفشي الوباء.
وأقر المجلس الوزاري الإسرائيلي لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، فرض الإغلاق الليلي من السابعة مساء وحتى الخامسة فجرًا على بلدات حمراء وإغلاق المؤسسات التعليمية فيها باستثناء التعليم الخاص ورياض الأطفال، ابتداءً من يوم غد الاثنين بالتزامن مع نشر القائمة الرسمية للمدن والبلدات المستهدفة.
قد شمل فرض الإغلاق الليلي في إسرائيل 27 منطقة عربية صنفت بـ "الحمراء" أيضًا، وهم: أبو سنان، أم الفحم، بقعاثا، باقة الغربية، البعينة نجيدات، جولس، جلجولية، جت، دالية الكرمل، زيمر، الرينة، الطيبة، الطيرة، كسرى سميع، كفر قرع، كفر برا، كفر مندا، كفر قاسم، عين ماهل، اللقية، الناصرة، عسفيا، عرعرة، الفرديس، قلنسوة، شفاعمرو، يافة الناصرة. وفق صحيفة القدس
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تقرر فرض إغلاق ليلي موحد لـ 40 مدينة مصنفة "حمراء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.