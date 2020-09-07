شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تقرر فرض إغلاق ليلي موحد لـ 40 مدينة مصنفة "حمراء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فرض إغلاق ليلي موحد لـ 40 مدينة مصنفة بأنها "حمراء"، وذلك في ضوء الارتفاع الكبير لأعداد الإصابات بفيروس كورونا .

وأفاد مكتب نتنياهو في بيان له، أنه تقرر فرض الإغلاق الليلي الموحد لجميع هذه المدن، بالإضافة لإغلاق نظام التعليم فيها، وفرض قيود على التجمهر. في خطوة تهدف لتجنب فرض إغلاق شامل في المناطق التي تشهد أعلى معدلات لتفشي الوباء.

وأقر المجلس الوزاري الإسرائيلي لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، فرض الإغلاق الليلي من السابعة مساء وحتى الخامسة فجرًا على بلدات حمراء وإغلاق المؤسسات التعليمية فيها باستثناء التعليم الخاص ورياض الأطفال، ابتداءً من يوم غد الاثنين بالتزامن مع نشر القائمة الرسمية للمدن والبلدات المستهدفة.

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