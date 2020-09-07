شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا و438 حالة شفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، 57,506 فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، وكشفت عن 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و438 حالة شفاء، بالإضافة إلى حالتي وفاة بسبب مضاعفات المرض.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام": تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/ والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها 57,506 فحوصات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 470 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 74,454 حالة.

Advertisements

وأعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 390 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع .

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 438 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 66,533 .