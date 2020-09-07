شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات مهمة من «الجوازات» بشأن المقيمين الموجودين خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن التمديد آلياً لصلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة من المهن التجارية والتي انتهت صلاحية إقاماتهم خلال الفترة من تاريخ 2020/8/1 م وحتى 2020/8/31 م، وذلك دون مقابل ليكون التمديد لمدة شهر من تاريخ انتهاء الإقامة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني.

وأعلنت الجوازات عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، اليوم الإثنين، عن التمديد آلياً لصلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة من العمالة المنزلية ولديهم تأشيرة خروج وعودة، وذلك دون مقابل لمن انتهت لهم فترة التمديد ليكون تمديد الصلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة إلى تاريخ 13 / 2 / 1442 الموافق 30 / 9 / 2020م بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.

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كما أعلنت عن تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة آلياً للوافدين الموجودين خارج المملكة من العمالة التجارية، لمن كانت إقاماتهم سارية الصلاحية، وذلك دون مقابل لمن انتهت لهم فترة التمديد ليكون إلى تاريخ 13 / 2 / 1442 الموافق 30 / 9 / 2020م بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.

وفي سياق متصل، أعلنت الجوازات عن تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة آلياً لجميع الوافدين الموجودين داخل المملكة والتي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وذلك دون مقابل لمن انتهت لهم فترة التمديد ليكون إلى تاريخ 13 / 2 / 1442 الموافق 30 / 9 / 2020م بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.

كما تم تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي آلياً لجميع الوافدين الموجودين داخل المملكة والتي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وذلك دون مقابل لمن انتهت لهم فترة التمديد ليكون إلى تاريخ 13 / 2 / 1442 الموافق 30 / 9 / 2020م بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.