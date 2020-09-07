شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة: الإطاحة بعصابة امتهنت السطو على مستودعات وسرقة كيابل كهربائية منها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت – بفضل الله – من القبض على (أحد عشر شخصاً من الجنسية الباكستانية من مخالفي نظام الإقامة، في العقد الثالث والرابع من العمر)، إثر تورطهم بالسطو على (3) مستودعات وسرقة الكيابل الكهربائية التي بداخلها، والاعتداء على حراساتها وسلب الجوالات التي بحوزتهم، وتقدر قيمة المسروقات بأكثر من ( 2.000.000 ) مليوني ريال. وتابع المتحدث: “جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة”.

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