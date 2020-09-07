شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان» ترصد 164 حالة انتهاك وتحضر 70 جلسة محاكمة خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

رصدت هيئة حقوق الإنسان خلال العام المالي 1440- 1441هـ (164) حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مختلف مناطق المملكة، شملت العدالة الجنائية، والحماية من الإيذاء، والصحة، والرعاية الاجتماعية، والتعليم، والعمل، والحماية من الاتجار بالأشخاص، والهوية والجنسية، إضافة إلى حالات أخرى متنوعة .

وأوضحت المتحدثة باسم الهيئة نورة بنت محمد الحقباني أن الهيئة رصدت عدداً من المخالفات أثناء زياراتها وجولاتها الميدانية، واتخذت الإجراءات النظامية اللازمة تجاه تلك الحالات، وفقاً لاختصاصاتها التي تضمنت التأكد من تنفيذ الأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات، مشيرةً إلى تنوع آلية رصد هذه الحالات لتشمل مواقع التواصل الاجتماعي، ومقاطع الفيديو على شبكة الإنترنت، والصحف والمجلات.

وبينت أن الهيئة حضرت عدداً من محاكمات المتهمين في القضايا الأمنية، حيث حضرت 70 جلسة محاكمة لـ 85 متهماً في قضايا أمنية، منهم 79 سعودياً و 6 غير سعوديين، وتابعت إجراءات المحاكمة للتأكد من حصول المتهمين على حقوقهم النظامية، وفقاً لما نصت عليه الأنظمة ذوات العلاقة .