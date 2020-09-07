هيئة «معاً» تطلق الدورة الثانية من رحلة أجيال لكبار المواطنين والمقيمين

أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» بالتعاون مع مؤسسة المباركة، مرحلة جديدة ضمن برنامج «رحلة أجيال»، الهادف إلى تعزيز التفاعل بين كبار المواطنين والمقيمين مع جيل الشباب في مجتمع أبوظبي خلال الأوضاع الصحية والاقتصادية الحالية.

وتسعى الهيئة في هذه المرحلة من البرنامج، إلى تفعيل التواصل بين كبار المواطنين والمقيمين مع المتطوعين من جيل الشباب عن بُعد، حيث تتواصل فعاليات هذه المبادرة على مدار 12 أسبوعاً يتواصل فيها المشاركين سواء عن الطريق المكالمات الهاتفية أو عبر منصات مكالمات الفيديو.

وأكدت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة أهمية هذا البرنامج الذي يمثل نقلة نوعية في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بشأن رعاية كبار المواطنين والمقيمين ومد جسور التواصل بينهم وبين مختلف شرائح المجتمع، مشيرة إلى أن البرنامج يجسد أحد المحاور الأساسية في رؤية مؤسسة المباركة وهيئة المساهمات المجتمعية - معاً لخطة الاستعداد للخمسين.

وأشادت، بحرص القيادة الرشيدة على تهيئة بيئة لرعاية اجتماعية متميزة لكبار المواطنين/ المقيمين، يمكنهم من خلالها نقل تجاربهم وخبراتهم للأجيال الشابة والتفاعل معاً لخدمة الوطن ودفع مسيرته التنموية.

وأوضحت موزة بنت مبارك آل نهيان، أن الدورة الثانية، تشمل برنامجاً دقيقاً للتفاعل بين المتطوعين وكبار المواطنين والمقيمين، تم تحديد أهدافه بعناية شديدة من قبل متخصصين في الرعاية الاجتماعية والصحة واللياقة البدنية والتغذية الصحية والهوايات والأنشطة التي يمكن ممارستها من قبل كبار المواطنين والمقيمين، حيث فتح البرنامج في دورته الثانية باب الالتحاق أمام كبار المقيمين من مختلف الجنسيات، وهو ما يعكس مناخ التنوع والتسامح والتعايش الحضاري الذي يميز مجتمع دولة الإمارات.

من جانبها قالت سلامة العميمي، مدير عام هيئة «معاً»: «لم تكن الفترة الأخيرة سهلةً على مختلف فئات المجتمع بسبب الظروف الصحية والاقتصادية الأخيرة، وعلينا مواصلة العمل على تعزيز التواصل بين جميع أفراد المجتمع، ولأننا نركز على الاهتمام بفئة كبار المواطنين والمقيمين ولنقدم لهم الدعم خلال فترة العزلة الطويلة في المنزل للتقليل قدر المستطاع من الآثار النفسية والبدنية التي قد تؤثر فيهم.

وتابعت العميمي: «قررنا بالتعاون مع المباركة متابعة أنشطة برنامج رحلة أجيال افتراضياً وعن بُعد، لتمكين أهلنا وإخوتنا من كبار المواطنين والمقيمين من التفاعل والتواصل مع المتطوعين الشباب بشكل أسبوعي ومشاركة خبراتهم وتجاربهم بما يعود بالفائدة على الجميع».

وكان برنامج رحلة أجيال قد انطلق خلال العام الماضي، وتضمنت أنشطته تنظيم فعالية ضخمة في ياس مول شهدت مشاركة 55 من كبار المواطنين والمقيمين في أبوظبي.