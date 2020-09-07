شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل لا تستبعد تأثير قضية نافالني في مشروع أنابيب غاز «نورد ستريم 2» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاثنين، أن الأخيرة لا تستبعد أن تكون هناك تداعيات على مشروع أنابيب غاز «نورد ستريم 2» في حال فشلت روسيا في إجراء تحقيق شامل بشأن تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.

ولدى سؤاله إن كانت ميركل ستسعى لحماية مشروع أنابيب الغاز من روسيا إلى أوروبا، والذي تبلغ كلفته مليارات اليورو، في حال لجأت ألمانيا إلى فرض عقوبات على موسكو على خلفية قضية نافالني، قال المتحدث شتيفن سيبرت: «إن المستشارة تعتقد أنه سيكون من الخطأ استبعاد أي أمر منذ البداية».

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