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وفاة جيري مينزل المخرج التشيكي الحائز الأوسكار عن 82 عاماً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي المخرج التشيكي البارز جيري مينزل، الذي حصل فيلمه «كلوزلي ووتشد ترينز» (قطارات مراقبة عن كثب) في عام 1966 على جائزة الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي، عن 82 عاماً وفقاً لما ذكرته زوجته أولجا مينزيلوفا على صفحتها على فيسبوك.
وظهر مينزل ضمن الموجة الجديدة من مخرجي السينما التشيك في ستينات القرن الماضي ومنهم أيضاً ميلوش فورمان مخرج الفيلمين الشهيرين (طار فوق عش الوقواق) و(أماديوس) والمخرجة الرائدة فيرا تشيتيلوفا.
وكان مينزل يعاني مشكلات صحية خطيرة ولم يظهر في مناسبات عامة منذ أن أجريت له جراحة بالمخ في 2017.
وقالت زوجته في منشورها على فيسبوك «عزيزي جيركا أشكرك على كل يوم قضيته معك فكل يوم كان استثنائياً. وأنا ممتنة لك كذلك على السنوات الثلاث الأخيرة رغم صعوبتها».
وذكرت أن مينزل توفي في منزله السبت.

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